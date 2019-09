Con l' uscita di Renzi dal Pd la maggioranza potrebbe persino allargarsi | dice Fornaro

Fonte : agi

(Di sabato 14 settembre 2019) “Credo che una fuoridi Matteodal Pd, se l'alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose”. Lo sostiene Federico, capogruppo di LeU alla Camera dei deputati in un colloquio con Il Foglio. Secondol'diè tracciata “un po' perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno e un po' perché lui appartiene a una storia che non è certo assimilabile a quella della sinistra”. Per il deputato della sinistra alla sinistra del Pd, la cultura che esprime l'ex premier ed ex segretario del Pd è infatti “di tipo liberal-democratico, più affine a una forza di centro moderno e riformista”, cosicché se alla fine propendesse per la scelta della rottura con il Pd per dar vita ad una nova “cosa”, questa fuori“non sarebbe una manovra di trasformismo, ma un'operazione che avrebbe una sua coerenza, una sua dignità”. Ma quali effetti...

