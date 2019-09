Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il centrocampista Giovanni Piga [FOTO] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con capitan Marco Cabeccia verso l’esordio in Campionato : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a fare il suo esordio stagionale nel Campionato di serie D 2019 – 2020. Dopo la prima gara ufficiale disputata domenica scorsa in Coppa Italia – pareggio al 90′ e sconfitta ai rigori nella stra cittadina con la Torres – il calendario del girone G propone subito una replica offrendo occasione di pronto riscatto: domenica alle 18 infatti biancocelesti e rossoblù incroceranno nuovamente le loro ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città - voci dal ritiro biancoceleste [FOTO] : Il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a chiudere la sua terza Settimana di lavoro pre campionato. Dal Golfo dell’Asinara al sintetico di Latte Dolce, tana biancoceleste che da martedì scorso ha riabbracciato il team e lo accompagnerà sino a questo nuovo inizio, il quarto consecutivo alla ribalta della quarta serie nazionale. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Seconda settimana di preparazione : voci dal ritiro biancoceleste : A quasi due settimane dallo start di questa nuova avventura calcistica, il Sassari calcio Latte Dolce torna in città per continuare ad allenarsi e dare continuità alla sua rincorsa e corsa di riscaldamento e preparazione verso l’esordio, il quarto consecutivo, nella quarta serie italiana. Il ritiro in Bassa Valle, fra Santa Maria e Valledoria, è servito a cementare il gruppo, ad integrare le nuove pedine sul rodato scacchiere ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Lamine Doukar - the black panther [FOTO] : Lamine Doukar, davanti alla porta, è quasi una sentenza: falcata sinuosa e guizzo letale come una pantera nera. Lo scorso anno, nonostante alcuni problemi che ne hanno limitato l’utilizzo in campo, ha dimostrato di poter essere arma non convenzionale. L’attaccante originario del Senegal, arrivato lo scorso anno al Sassari calcio Latte Dolce dopo le esperienze maturate a Tergu, Gavoi e Stintino. è stato riConfermato in vista ...

Incidente sulla SassariOlbia - auto contro tir : Mattia - promessa del calcio - muore a 16 anni : È morto domenica sera in ospedale a Sassari Mattia Fresu, sedicenne rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale sulla Sassari-Olbia all’alba di sabato. Il giovane, promessa del calcio sardo, era in auto con alcuni amici. Gravemente ferito il conducente dell’utilitaria finita contro un tir: è un giovane di trenta anni.

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Nino Pinna - giovane promessa sarda per l’attacco biancoceleste : Dal Bosa con furore. Già grande protagonista, a dispetto della giovane età, dello scorso campionato di Eccellenza – 16 reti realizzate e una stagione da incorniciare per lui – Isidoro Giovanni Pinna, noto Nino, è pronto ad indossare la maglia del Sassari calcio Latte Dolce. Una seconda punta rapida e veloce, che approda in prestito alla società biancoceleste grazie alla volontà del Cagliari calcio, club proprietario del cartellino ...

Sassari calcio Latte Dolce : domani al via la stagione biancoceleste : Ci siamo! Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19. Si parte domani mattina, alle ore 10, con un primo raduno in ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – In prestito dal Cagliari arriva l’attaccante classe 2001 Nicolò Agostinelli : Nicolò Agostinelli è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. La giovane punta classe 2001 arriva in prestito dal Cagliari calcio. Una ulteriore freccia regalata dalla società alla faretra di mister Stefano Udassi, giovane proveniente dal vivaio del club rossoblù militante in serie A che in maglia biancocelste punta a crescere e sviluppare la sua dimensione calcistica e umana. Attaccante fuori quota nato a Cagliari – residente a ...