Rally Turchia 2019 | Lappi comanda dopo la seconda giornata davanti a Ogier e Neuville

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ildiè entrato definitivamente nel vivo con unache ha regalato subito grandi emozioni e colpi di scena molto importanti specialmente nella lotta per il Mondiale WRC. Il leader iridato Ott Tanak (Toyota) è stato molto conservativo per tutto il giorno in modo da gestire il suo vantaggio in campionato senza grossi rischi ma una foratura nel corso della SS6 “Çetibeli” lo ha fatto sprofondare in ottava piazza a più di un minuto e mezzo di ritardo dalla vetta nella classifica del. Al termine della, dunquele prime 7 prove speciali, il finlandese Esapekkadetta il passo con la Citroen grazie ad una costanza di rendimento molto elevata che gli ha consentito di piazzarsi sempre nella top5 in tutte le frazioni. Il 28enne di Pieksämäki potrebbe avere un ruolo fondamentale nelle prossime due giornate nel tentativo ...

