Ragazza si mette il profumo sul posto di lavoro e accade una cosa assurda

(Di venerdì 13 settembre 2019) Unaera in ufficio e stava lavorando. Ad un certo punto ha pensato dirsi un po’ di. Ha preso la boccetta e ne ha spruzzato un po’. Lain ufficio lavora a contatto con tantissime persone perchè lavora in un call center. Appena ha spruzzato qualche goccia dii suoi colleghi si sono sentiti male e non riuscivano più a respirare. In 150 hanno avvertito tutti gli stessi sintomi, tanto da finire in spedale. Questa vicenda è accaduta nel un call center della filiale della Bank of America di Fort Worth, in Texas. Gli impiegati che sono rimasti intossicati dal prufumo sono stati 150 e la causa è stata il monossido di carbonio che è venuto fuori dalla boccetta. Le forze dell’ordine sono alper capireci fosse esattamente nella boccetta e la marca del, per ora, non è stata rivelata.

