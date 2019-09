Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019)non può lasciare il, è prigioniero in patria. A meno che non paghi 1,3 milioni di euro per recuperare il suo. La storia è oggi su. Tutto inizia quattro anni fa. Insieme al suo fratello-agente, Roberto, l’ex Pallone d’Oro è stato implicato in un procedimento per danno ambientale. L’accusa è di aver costruito una piattaforma di pesca sul fiume Guaiba, in un’area protetta. I due sono stati multati per 2,3 milioni di dollari e come pena accessoria, aè stato anche ritirato il. Per riaverlo dovrà versare, appunto, 1,3 milioni di euro. Un bel problema, perché, nonostante ciò, due settimane faè stato nominato tra gli ambasciatori del turismo per ildall’agenzia del governo Embratur. Sembra che l’ex calciatore sia disposto a pagare. Sui social network, infatti, ha annunciato la sua ...

tnc_global : RT @napolista: Libero: #Ronaldinho “prigioniero” in #Brasile. Per riavere il passaporto deve sborsare 1,3 milioni Insieme al suo fratello-… - napolista : Libero: #Ronaldinho “prigioniero” in #Brasile. Per riavere il passaporto deve sborsare 1,3 milioni Insieme al suo… -