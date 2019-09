L’11 settembre è stato un bagno di realtà per il mondo nato dopo la caduta del Muro

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati delL’11 settembre. A Kristina Mladenovic il derby francese con Caroline Garcia : La pioggia impedisce che si disputi interamente il programma odierno del torneo WTA Premier di Zhengzhou: sul cemento outdoor cinese dei primi quattro incontri del secondo turno, soltanto tre vengono completati, mentre l’ultimo, sospeso per pioggia, è rinviato definitivamente a domani. La croata Petra Martic, testa di serie numero 7 e giustiziera all’esordio dell’azzurra Jasmine Paolini, va ai quarti superando la transalpina ...

Attentati delL’11 settembre - leader di al-Qaeda nel 18esimo anniversario degli attacchi agli Stati Uniti : “Continueremo a combattervi” : “Continueremo a combattervi”. Il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri diffonde un vide nel diciottesimo anniversario degli Attentati dell’11 settembre contro le Torri gemelle e incita al jihad. Nel filmato, di cui dà notizia Site, il successore di Osama bin Laden ha quindi rivolto un appello a tutti i musulmani a sferrare attacchi contro obiettivi americani, europei, israeliani e russi. Tra i Paesi europei contro cui al-Zawahiri, ...

Le immagini delle Torri Gemelle dopo L’11 settembre : Erano un simbolo, ed erano finite in centinaia di film; dopo gli attentati toccò fare i conti anche con quello

Rocco Schiavone 2 in replica L’11 settembre in attesa della terza stagione : trama di Tutta la verità : Prosegue l'appuntamento con le repliche di Rocco Schiavone 2, in attesa di vedere la terza stagione. Stasera, mercoledì 11 settembre, andrà in onda l'episodio Tutta la verità, tratto dal racconto Buon Natale, Rocco! e in parte dal romanzo 7-7-2007. La trama segue le indagini del protagonista, interpretato da Marco Giallini, sulla morte dei coniugi Moresi. La coppia è stata trovata nella propria abitazione in avanzato stato di decomposizione. ...

Il 40% delle vittime delL’11 settembre deve ancora essere identificato : Il memoriale delle vittime dell’11 settembre coi nomi delle vittime scolpiti sulla pietra (foto: Spencer Platt/Getty Images) Ci sono persone che a distanza di 18 anni dall’attacco terroristico alle Torri gemelle sono ancora in attesa di celebrare le esequie dei loro familiari. Sono i padri, le madri, i compagni, i figli e gli amici delle più di mille persone morte nell’attentato dell’11 settembre 2001 che non sono state ...

5 storie delL’11 settembre che meritano di essere conosciute : Un drammatico momento degli attacchi terroristici della mattina dell’11 settembre 2001 a New York (foto: Lapresse) Gli avvenimenti che hanno avuto luogo tra le ore 8.46 e le 10.03 dell’11 settembre 2001 appartengono ormai a una sorta di enorme mitologia condivisa, un immaginario collettivo che è al tempo stesso lo spartiacque storico del nostro tempo. Tutti conservano un ricordo di quella mattina – primo pomeriggio in Italia – un ...

L’oroscopo di Antonio Capitani : la settimana dalL’11 al 18 settembre : L'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di Antonio Capitani dall'11 al 18 settembreL'Oroscopo di ...

L’italiana scampata all’attentato delL’11 settembre : “Ero dentro la Torre Nord quando si è schiantato il primo aereo” : “Se ripenso a quel giorno la prima cosa che mi viene in mente è l’immagine delle due torri una integra e l’altra distrutta. Quella mattina ero dentro la Torre Nord proprio nel momento in cui si è schiantato il primo aereo“: lo ha raccontato all’AdnKronos Martina Gasperotti, igienista dentale di Reggio Emilia, scampata all’attentato alle Torri Gemelli dell’11 Settembre 2001. “Ero a New York per ...

Bitter Sweet - trame delL’11 settembre : Hakan deciso a riprendersi Bulut a tutti i costi : La celebre soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si sta avviando al suo finale di stagione. Nelle puntate in programmazione in Italia l’11 settembre 2019, Nazli Pinar per non essere più tormentata da Hakan Onder, chiederà il divorzio al marito Ferit Aslan in modo ufficiale. La cuoca e l’architetto apprenderanno di non potersi separare, perché il giudice rigetterà la loro richiesta dicendogli di partecipare a delle sedute di coppia ...

L’oroscopo di Antonio Capitani : la settimana dal 4 alL’11 settembre : L'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio Capitani dal 4 all'11 settembreL'oroscopo di Antonio ...

Il Supplente torna sul Nove dalL’11 settembre. Ecco i vip in cattedra : Simona Ventura Cinque scuole d’Italia sono pronte ad accogliere alcuni “inusuali” supplenti vip. Da mercoledì 11 settembre alle 21.15, torna infatti Il Supplente, il docu-reality in onda sul Nove. Nuovi personaggi del mondo dello spettacolo, esattamente come prevede il format della trasmissione, terranno dunque una lezione a sorpresa, ispirata dall’attualità, di fronte ad una vera e propria classe scolastica. I primi a ...

Ascolti TV | Domenica 1 settembre 2019. Basta L’11.7% alla replica di Purché Finisca Bene per vincere. L’Ora più Buia 7% : L'Amore, il Sole e le altre Stelle - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il Sole e le Altre Stelle ha conquistato 2.136.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 L’Ora più Buia ha raccolto davanti al video 1.235.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.283.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 La Rivolta delle Ex ha intrattenuto ...

Apre Children’s Museum Verona dalL’11 settembre via alle visite all’insegna del potere e della curiosità : A Verona la scienza diventa immersiva, coinvolgente e magica. Affascina, diverte, e si può toccare con mano. O meglio, si deve toccare con mano. Stiamo parlando del Children’s Museum Verona, un progetto unico, che Apre in via Santa Teresa 12, nella zona degli ex Magazzini Generali, a Verona, mercoledì 11 Settembre. Due piani, mille metri quadrati: al via il progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie ...

Mediaworld lancia il nuovo volantino “Back to school” - valido da oggi alL’11 settembre : È arrivato il nuovo volantino "Back to school" di Mediaworld, con tanti prodotti in offerta da oggi, 29 agosto, fino al prossimo 11 settembre. L'articolo Mediaworld lancia il nuovo volantino “Back to school”, valido da oggi all’11 settembre proviene da TuttoAndroid.