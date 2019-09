Governo Conte 2 | scelti sottosegretari e viceministri

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...