Di Battista è scettico per il nuovo governo | ' Pd partito garante di questo sistema'

(Di venerdì 13 settembre 2019) Alessandro Dinon sembra molto entusiasta delgiallorosso, e preferisce piuttosto mantenere prudenza: intervistato nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, l'ex deputato del MoVimento Cinque Stelle ha parlato della nuova alleanza tra i Cinque Stelle e ilDemocratico e non nasconde tutto il suo scetticismo per il Conte Bis, pur augurandosi il meglio. Le parole di DiIntervenuto a Dritto e Rovescio, programma tv condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Alessandro Diha parlato delConte Bis e non nasconde il suo scetticismo in merito all'alleanza del M5S con il Pd: "Non è un segreto di Stato il fatto che io sia". In quello che è il suo primo intervento pubblico dalla nascita del, Didice che aspetterà di vedere quello che farà ile giudicherà in base ai risultati. Nonostante lo scetticismo ...

