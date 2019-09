Ciclismo | Fabio Aru corteggiatissimo! Piace a Movistar e Ineos | Bardiani e Androni ci

Ciclismo - parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...

Ciclismo - Fabio Aru : "Il mio obiettivo è quello di tornare a essere quello che ero" : Alla vigilia della Vuelta Fabio Aru, italiano di punta per il GT iberico, rilascia una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale riversa sensazioni ed emozioni non solo sulla corsa a tappe che sarà, ma soprattutto su quanto passato dall'operazione fino al buon Tour de France. L'operazione ha chiuso un periodo buio: "Un intervento è sempre un passaggio delicato, non sai mai cosa può succedere. La strada mi sta dicendo

Ciclismo - Fabio Aru : "Sono pronto a tornare dove mi compete - voglio risposte dalla Vuelta" : Un 14esimo posto, a volte, ti cambia la vita. Questo sembra che stia accadendo nella mente, e nelle gambe, di Fabio Aru. Il ciclista sardo, infatti, dopo mesi complicati, ha chiuso in crescendo il suo Tour de France 2019, dal quale ha estratto grande linfa e morale. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, vanno proprio in questa direzione. "Sono fiducioso. Il gradino che voglio occupare so qual è, e ora so anche di poterci

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le

Ciclismo – L'annuncio della Cofidis : ufficiali le firme di Elia Viviani e Fabio Sabatini : La Cofidis ufficializza un importante doppio colpo di mercato: ingaggiati Elia Vivia e il suo 'uomo di fiducia' nelle volate Fabio Sabatini L'estate sportiva è sinonimo di mercato. E se i notiziari sportivi sono ricchi di notizie riguardanti il calciomercato, per il quale vi rimandiamo alle news di Calcioweb, non è da trascurare anche il mercato del Ciclismo. In casa Bahrain Merida è arrivato Mikel Landa, ma anche la

Ciclismo - il percorso di avvicinamento di Fabio Aru alla Vuelta. Periodo di riposo - poi il possibile rientro a Burgos : Dopo le sensazioni positive al Tour de France, Fabio Aru è pronto a tornare grande protagonista alla Vuelta a España 2019. Il sardo ha chiuso al 14° posto in classifica generale la Grande Boucle, un ottimo risultato, considerando il rientro in tempi record dopo l'operazione all'arteria iliaca della gamba sinistra. Nel terzo Grande Giro della stagione il Cavaliere dei Quattro Mori punterà ad alzare ulteriormente l'asticella e provare a lottare