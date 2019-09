Astronomia | battiti di luce visibile e raggi X all’unisono da una rapidissima trottola

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per la prima volta, un team di ricercatori guidato da Alessandro Papitto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha osservato l’emissione contemporanea di impulsi diX proveniente da una pulsar, distante da noi circa 4500 anni. Una scoperta sorprendente, poiché le attuali teorie che descrivono l’emissione di radiazione di una pulsar del tutto particolare come quella studiata dai ricercatori indicano che i segnali neiX e radio o luminosi dovrebbero essere sfalsati. La scoperta è stata realizzata nell’ambito di una estesa campagna di osservazione di due giorni promossa nel 2017 con telescopi da Terra e dallo spazio, che ha visto protagonisti il telescopio Nazionale Galileo gestito dall’INAF, situato nelle Isole Canarie ed equipaggiato per l’occasione con il fotometro ottico ad altissima velocità SiFAP (ideato e sviluppato da ...