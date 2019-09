Uomini e Donne | Raffaella Mennoia addolorata per una morte improvvisa

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 12 settembre 2019)dicolpita da un grave un lutto, storica autrice del famoso dating show di canale 5, è stata colpita un grave lutto. Il braccio destro di Maria De Filippi, sul suo profilo social, ha salutato Federico Palmieri, noto attore romano recentemente venuto a mancare. Federico Palmieri pernon era un semplice conoscente, ma molto di più. I due si conoscevano fin dagli anni dell’adolescenza, come provano le foto caricate sui vari profili social, tanto da considerarsi come due fratelli.e Stefano Carriero, altro storico autore del programma di Maria De Filippi e amico di Palmieri, non potevano non lasciarsi andare a un lungo sfogo social, ricordando l’artista che è venuto a mancare. Muore giovane chi è caro agli dei, non mi stancherò di scriverlo hanno scritto i due autori die ...

ParoleOstili : Un gioco e una provocazione divertente! Oggi tutti gli ospiti uomini di @glob_inclusion verranno presentati al fem… - matteosalvinimi : Da ministro, da senatore o da semplice cittadino non mancherà mai il mio GRAZIE per gli uomini e le donne in divisa… - meb : La ministra Bellanova ha mostrato negli anni le sue capacità. Quando smetteremo di giudicare le donne per come si v… -