Shenmue 3 si mostra in nuovi trailer e immagini in arrivo dal TGS 2019

Shenmue 3 : i personaggi e le ambientazioni si mostrano in nuove immagini : Deep Silver ha pubblicato un nuovo set di screenshot per Shenmue 3 che sono stati rivelati durante il JapanExpo masterclass da Yu Suzuki. Queste immagini, visibili poco più in basso, mostrano alcuni dei personaggi del gioco, così come alcune delle sue ambientazioni.Shenmue 3, come probabilmente saprete, sarà mosso da Unreal Engine 4 e possiamo presumere che questi screenshot siano della più recente build. Tuttavia, dato che il gioco non è ancora ...