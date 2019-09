Sarà Jennifer Lopez a esibirsi al Super Bowl 2020?

Maluma attore in Marry Me : dopo il duetto con Madonna Sarà al fianco di Jennifer Lopez : dopo i successi da cantante, Maluma si lancia nella carriera di attore. Sembra infatti che sia proprio lui il prescelto per interpretare il fidanzato di Jennifer Lopez nella commedia Marry Me di prossima lavorazione. Ha duettato con Madonna in Medellin e ora sembra proprio che nel suo futuro ci sia un'altra superstar internazionale, che ha saputo sapientemente unire la carriera di cantante e quella di attrice: JLo. Era già noto ed ...