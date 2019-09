MotoGp | Dovizioso e l’incidente di Silverstone | “dopo mezz’ora ho ricordato tutto e… mi

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa a Misano, ripercorrendo anche gli attimi successivi dell’incidente diL’ultimo Gran Premio non è stato certamente positivo per Andrea, finito in Clinica Mobile e poi in Ospedale per l’incidente che lo ha visto protagonista con Quartararo subito dopo il via. AFP/LaPresse Oggi il forlivese sta bene e si concentra sulla gara di Misano, dove tenterà di bissare il successo ottenuto l’anno scorso in sella alla Ducati: “avremo l’opportunità di lottare per il podio, abbiamo lavorato molto dopo la gara di. Le sensazioni nei test sono state buone, mi sento bene e sono in piena forma. Mi sono allenato un po’ in motocross, mi sento pronto perché questo week-end è importante per noi. Mi aspetto un fine settimana diverso rispetto all’anno scorso, molti avranno ...

