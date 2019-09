Migranti : Msf - ‘speriamo in decisione rapida di umanità per Ocean Viking’ : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Ocean Viking ha ribadito richiesta di porto sicuro a Italia e Malta per 82 naufraghi, tra cui 18 minori e 1 donna incinta. Speriamo in una decisione rapida, di responsabilità e umanità”. Così Medici senza frontiere su Twitter.L'articolo Migranti: Msf, ‘speriamo in decisione rapida di umanità per Ocean Viking’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo, 11 set. (AdnKronos) – "La #OceanViking si trova nella zona di ricerca e soccorso a largo della #Libia con a bordo 84 persone tra cui due donne incinte. Molte delle persone soccorse riportano segni di violenza fisica e sessuale". E' quanto scrive Medici senza frontiere su Twitter. "La cosa che ci colpisce è l'elevato numero di persone che portano i segni di violenza, questa è una copsa che ci ...

È l'unica nave delle ong con a bordo naufraghi che vaga ancora nel Mediterraneo: dopo 13 giorni di navigazione, ora si trova a fare i conti con "il peggioramento dello stato di salute" e la "diminuzione delle razioni alimentari". La Ocean Viking continua ad essere ferma tra Malta e l'isola siciliana di Linosa, in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare i 356 migranti salvati nelle acque del Mediterraneo. Tra ...

Il naufragio avvenuto al largo delle coste libiche ha causato la morte di almeno 70 persone, ma si teme che le vittime possano essere circa 150. Medici Senza Frontiere, che ha soccorso alcuni dei sopravvissuti, spiega che dei testimoni oculari hanno avvistato "almeno 70 cadaveri in acqua". Tra le vittime ci sono anche donne e bambini.

L'estate 2019, sul fronte migranti, si è aperta con l'ormai celeberrimo caso della Sea Watch e di Carola Rackete. La scelta di forzare il blocco navale italiano ha fatto e farà discutere, ma non ha portato il Ministro degli Interni Salvini a indietreggiare rispetto alla strategia dei porti chiusi alle Ong. Dal canto loro, però, le organizzazioni non governative non sembrano avere intenzione di rinunciare al compito che si sono date di ...

La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L'Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. "Da un anno ...

Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee tornano in mare, nel Mediterraneo, per svolgere attività di ricerca e soccorso dei Migranti. Lo faranno con una nuova imbarcazione, la Ocean Viking, battente bandiera norvegese. Una risposta a quella che viene definita "l'inazione criminale dei governi europei".