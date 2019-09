Marvin Vettori vs Andrew Sanchez | il match si farà! L’incontro spostato ad UFC Tampa del

UFC Vancouver – Andrew Sanchez dà forfait - cancellato il match contro Marvin Vettori che attacca : “fighetta - ti avrei massacrato” : Andrew Sanchez dà forfait per infortunio e il match contro Marvin Vettori, previsto per UFC Vancouver, viene cancellato: il fighter italiano non perde occasione per attaccare l’avversario definendolo un codardo A pochi giorni da UFC Vancouver Andrew Sanchez ha deciso di chiamarsi fuori dalla contesa. Il fighter americano salterà l’evento canadese per infortunio e non potrà combattere contro Marvin Vettori. ‘The Italian ...