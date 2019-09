La strada intrapresa è ragionevole | ha detto Roberto Fico sull' alleanza M5s-Pd

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il Presidente della Camera dei deputatiritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la collegialità, per renderla migliore” e le forme per attuarla “possono essere tante” ma ciò che è necessario è “uno schema di partecipazione alle scelte, non solo nei momenti di emergenza”. Questa esigenza, forse, si rende oggi tanto più necessaria dopo che in un sabato di agosto Beppe Grillo ha scritto sul blog che era necessario allearsi con il Pd. “Il pensiero di Beppe ha creato un grande dibattito, e da lì è scaturito il percorso – prosegue– le ...

