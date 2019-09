Il trailer gameplay di System Shock 3 tra Shodan | mutanti e un grandissimo potenziale

Resident Evil Resistance : Gameplay trailer e Nuovi dettagli : Durante l’evento di apertura del Tokyo Game Show 2019, Capcom ha svelato Nuovi dettagli su Project Resistance, il nuovo Resident Evil Multiplayer, annunciando anche la Closed BETA e mostrando il primo Gameplay. Resident Evil Resistance: Nuovi dettagli, Closed BETA e primo Gameplay Il gioco vi porterà a Raccon City, in una struttura nei panni di 2 fazioni, da una parte vi è il Mastermind e dall’altra i ...

Il gameplay di Final Fantasy 7 Remake su PS4 esplode in un nuovo trailer : Siete affamati di gameplay di Final Fantasy 7? Non vedete l'ora di saperne di più sull'attesissimo Remake che approderà solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo anno? Bene, siete nel posto giusto al momento giusto! Sì perché, Square Enix ha appena rilasciato un nuovo trailer per il rifacimento della sua settima Fantasia Finale, proprio come promesso nelle scorse ore. Il filmato regala a fan vecchi e nuovi scampoli di giocato del ...

Gears 5 : Recensione - Gameplay trailer e Screnshot : A distanza di 3 anni dalla commercializzazione di Gears of War 4 arriva Gears 5, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia. Gears 5 Recensione Gears 5 riprende le vicende lasciate in sospeso nel precedente capitolo della saga, portando allo stesso tempo una ventata di aria fresca nel franchise, attraverso l’introduzione di alcune novità che portano la serie ad un ...

Darksiders Genesis : Guerra si mostra in questo nuovo trailer gameplay : Attraverso un comunicato stampa THQ Nordic ha annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a Guerra, uno dei cavalieri presenti all'interno di Darksiders Genesis.Guerra è il più giovane dei quattro cavalieri, ma la sua età non è indice della sua esperienza sul campo di battaglia. Ha combattuto innumerevoli nemici con la sua arma furiosa Chaoseater e con la protezione della sua armatura, mentre al suo fianco c'è Ruin, il destriero ...

Trine 4 : Il dietro le quinte in un Gameplay trailer : L’editore Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video “dietro le quinte” per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d’avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa serie di nemici e di difficili rompicapo in vista del lancio su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC l’8 ottobre 2019. Il nuovo video mostra una panoramica da ...

WRC 8 : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Giorni fa vi abbiamo parlato dell’ultima fatica di Milestone, ossia MGXP 2019, quest’oggi invece ci spostiamo in casa BigBen con WRC 8, nuovo capitolo del celebre gioco di corse Rally, che vogliamo recensire per voi a seguire. WRC 8 Recensione WRC 8 come molti altri giochi di corse inizia con una gara di prova, con la differenza però che quest’ultima non è obbligatoria ma può essere affrontata per ...

Negative Atmosphere : l'horror sci-fi fortemente ispirato a Dead Space torna a mostrarsi in un gameplay teaser trailer : Sunscorched Studios ha pubblicato un nuovo gameplay teaser trailer per Negative Atmosphere, il gioco horror sci-fi ispirato fortemente a Dead Space.Negative Atmosphere utilizza Unreal Engine 4 e presenta una prospettiva in terza persona. Il gioco porrà molta enfasi sulla meccanica horror e su un gameplay fluido ad alta tensione. Vestiremo i panni di Samuel Edwards; un ex medico di 49 anni a bordo della nave da trasporto a lungo raggio TRH ...

Blair Witch : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Quest’oggi vi porteremo in un bosco dove secondo la leggenda vive la Strega di Blair, con la nostra Recensione di Blair Witch, la trasposizione videoludica dell’omonima pellicola cinematografica, disponibile su PC e Xbox One. Blair Witch Recensione Blair Witch vi fa vestire i panni di un poliziotto, la cui missione sarà quella di ritrovare un bimbo scomparso in una foresta oscura, in compagnia di un pastore tedesco. Dopo aver ...

Solasta : Crown of the Magister si presenta in un video gameplay trailer : Realizzato da fan dei giochi di ruolo su carta e penna, Solasta: Crown of the Magister arriva sul mercato per portare l'esperienza del gioco da tavolo anche su PC. Il gioco, in arrivo su PC via Steam, si presenta con un gameplay trailer nel quale possiamo apprezzare qualche sequenza di gioco, tra una cutscene e un dialogo e l'altro. Il sistema di combattimento basato su turni sembra interessante, così come i dungeon che saremo chiamati a ...

MXGP 2019 : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : MGXP è tornato con l’edizione 2019 del titolo sviluppata ovviamente da Milestone, quest’oggi vogliamo dunque condividere con voi la nostra Recensione di MGXP 2019, dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia. MXGP 2019 Recensione Come sapete quando si parla di giochi di corsa Made in Italy è inevitabile avere lo sguardo rivolto verso Milestone che da diversi anni ci delizia con i suoi titoli sportivi. Nel ...

Knights and Bikes : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Siamo appena tornati da una lunga escursione in bici ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Knights and Bikes, l’ultima fatica del team Double Fine, finanziata con i fondi raccolti dalla campagna Kickstarter. Knights and Bikes Recensione In Knights and Bikes vestirete i panni di un duo di ragazze adolescenti, intenzionate a intraprendere un lungo viaggio in cerca di tesori, in sella alle proprie bici. Il gioco ...

Control : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : A distanza di anni dal suo annuncio, l’ultima fatica di Remedy dopo Quantum Break è finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One da qualche giorno, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Control. Control Recensione In Control vestite i panni di una fanciulla di nome Jesse, la quale si troverà a ricoprire il ruolo di direttore generale di una organizzazione segreta, istituita per studiare il paranormale, ...

Ancestors The Humankind Odyssey : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Dopo aver creato l’universo di Assassin’s Creed, il quale come sapete ha dato vita a numerosi titoli nel corso dell’anno, Patrice Désilets ha dedicato questi ultimi anni allo sviluppo di Ancestors The Humankind Odyssey, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PC del gioco, anticipandovi che arriverà a Dicembre anche su Xbox One e PS4. Ancestors ...

Daemon X Machina si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay : Mancano ancora un paio di settimane alla pubblicazione di Daemon X Machina, nuova esclusiva Nintendo Switch dedicata ai robottoni giapponesi. In passato abbiamo già avuto modo di vedere il gioco all'opera, tuttavia gli sviluppatori hanno oggi pubblicato un nuovo trailer.Il trailer in questione è chiamato Game Cycle e sostanzialmente mostra al giocatore come deve essere affrontato il gioco. In poche parole si sceglie una missione, ci si prepara ...