I preferiti del mese testati per voi | un settembre pieno di prodotti must-have | tutti da

Fonte : dilei

(Di giovedì 12 settembre 2019) Come ognieccoci con nuoviper voi, che mi sento di consigliarvi dopo averli provati su me stessa. Tanto makeup in questo, probabilmente perché le temperature si abbassano leggermente e torna la voglia di colorare un po’ il viso per combattere la fine delle vacanze ed il rientro, a scuola, al lavoro o ai nostri doveri. Quasi una full face completa, tra fondotinta, rossetti, una palette occhi, un mascara ed un device per la pulizia del viso che vi cambierà la pelle. Ecco qua idi! Nabla Cosmetics Close-Up Futuristic Foundation, l’effetto seconda pelle, coprente ma impalbabile Il fondotinta Nabla Cosmetics Close-Up Futuristic Foundation non è proprio una novità, perché è uscito a fine marzo ed è stato uno deipiù attesi del brand. Da anni noi fan più accanite lo chiedevamo a gran voce, avevamo voglia di scoprire se il brand ci ...

Radio3tweet : Da Jonathan Safran Foer a Valeria Luiselli, da Ian McEwan a Pilar del Río, i grandi incontri di #Fahrenheit al… - Blackwolfcass : RT @raincoeur: quindi se io magari decidessi di riempire la mia stanza con le locandine dei miei film preferiti e ne postassi una foto qui… - Ale_Pig : RT @salteditions: Musica senza frontiere. Racines dei @CmonTigre è uno dei nostri dischi preferiti del 2019: rileggetene su SALT e poi corr… -