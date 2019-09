Arrigo Sacchi esalta la Premier League e i suoi allenatori | ma lancia una frecciata al

Arrigo Sacchi : “Io allenatore senza essere stato calciatore? Anche i fantini non sono stati cavalli” : “Ho dato la mia vita al calcio, pur non avendo mai giocato a calcio: allenare senza essere mai stato un calciatore? Non è un paradosso, Anche il fantino non è mai stato un cavallo…”. Esordisce così Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale e allenatore del Milan stellare, al Meeting di Rimini. Sacchi precisa: “Il vantaggio di non avere un passato è che si guarda solo al futuro e così si possono portare idee nuove. Il ...

Arrigo Sacchi : “Io allenatore senza essere stato calciatore - anche i fantini non sono stati cavalli” : “Ho dato la mia vita al calcio, pur non avendo mai giocato a calcio: allenare senza essere mai stato un calciatore? Non è un paradosso, anche il fantino non è mai stato un cavallo…”. Esordisce così Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale e allenatore del Milan stellare, al Meeting di Rimini. Sacchi precisa: “Il vantaggio di non avere un passato è che si guarda solo al futuro e così si possono portare idee nuove. Il ...

Arrigo Sacchi/ "Gullit ragionava con il c* - Seba Rossi aveva doti 'extracalcistiche'" : Arrigo Sacchi racconta qualche curioso aneddoto sul Milan degli invincibili, soffermandosi in particolare su Ruud Gullit e Sebastiano Rossi