Venezia | Compagnie Crociera | bene impegno Franceschini su grandi navi

(Di mercoledì 11 settembre 2019), 11 set. (AdnKronos) – Lecrocieristiche esprimono apprezzamento per le parole del Ministro della Cultura e del Turismo, Dario, che ha assunto l’di trovare una soluzione alternativa al passaggio delledal Canale della Giudecca aentro il termine del suo mandato.Questa mattina durante il Seatrade di Amburgo, infatti, parlando in nome dell’associazione dell’industria crocieristica, il presidente di Clia Europe, Michael Thamm, ha detto: ‘apprezziamo le parole del nuovo ministroperché in linea con quanto lechiedono da anni e cioè di rendere effettiva il prima possibile una via alternativa al Canale della Giudecca per le”.‘Questa è l’occasione per riaffermare la nostra volontà e il nostroa collaborare fianco a fianco con il nuovo ...

