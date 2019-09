Sondrio | tempesta di neve blocca tredici escursionisti a oltre 2 mila metri | tra loro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019)ti a 2.600di quota per unadi. È quanto successo a un gruppo composto da diverse famiglie, in provincia diin tutto le persone coinvolte: una coppia con tre figli e un amichetto, due genitori con i due figli, e una coppia con un ragazzo quindicenne. A riportarlo il Corriere della Sera. La comitiva è partita la mattina di sabato 7 settembre per un’escursione ed è arrivata nel pomeriggio in Valmalenco, nel rifugio “Capanna Carate”, di proprietà del Cai (Club Alpino Italiano) a Carate Brianza, in prossimità della Bocchetta delle Forbici. Qui sono stati costretti a fermarsi più del previsto: nel corso della notte sono infatti caduti “25 centidiche poi sono diventati 40”. Impossibile quindi rientrare a piedi. Così hanno chiamato l’elicottero, che ha dovuto fare in tutto tre viaggi, domenica 8 settembre, per ...

