Nucleare | dopo l' Iran anche l' Arabia Saudita andrebbe verso l' arricchimento dell' uranio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Le sanzioni americane contro l'producono effetti sul mondo. Gli Usa monitorano le importazioni di petrolioianola Cina. Intanto l'cambia ministro'energia e imbocca anch'essa la strada del. Politiche sulcontinuano a far discutere Le sanzioni introdotte dagli Stati Uniti contro l'hanno causato l'allontanamento di Teheran dagli accordi internazionali sul, siglati nell'Aprile 2015 con sei potenze mondiali. Ieri questo tipo di politica, questa campagna di sanzioni degli Stati Uniti contro l', è stato giudicato fallimentare da un consigliere del presidenteiano Hassan Rouhani, secondo il quale tale fallimento si riflettedal licenziamento di John Bolton dal ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti: "L'emarginazione di Bolton e la sua successiva rimozione non sono un incidente, ma un ...

ilgogingia : @esilisola Possono durare per sempre! Ed essere ritrovate dopo un olocausto nucleare... ?????? Si narra che la 'zampa… - SergioMatalucci : RT @SissiBellomo: Prezzi impazziti per elettricità e gas dopo allerta nucleare in Francia, stop anticipato a Groningen e sentenza anti #Gaz… - TwitItalianWine : RT @ilGamberoRosso: Il nome di Fukushima è indelebilmente legato al disastro nucleare che ha colpito la prefettura giapponese nel 2011. Epp… -