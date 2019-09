“Nel 2018 vendite Coop di 13 | 4 mld”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Milano, 11 set. (AdnKronos) – “Lenelsono state di 13,4 miliardi di euro, nel 2019 stimiamo una conferma di questo dato, in un quadro che vede da un lato razionalizzazioni della rete e dall’altro un numero limitato di nuove aperture. In questa fase gli investimenti disono di oltre 500 milioni, rivolti in gran parte al miglioramento dell’offerta nell’attuale rete di punti vendita”. E’ quanto afferma Marco Pedroni, presidente diItalia, durante la presentazione a Milano del Rapporto2019-Consumi e stili di vita deli italiani.Il gruppo è al lavoro da inizio anno per una “svolta alle nostre politiche, commerciali e di offerta”. A fine settembre, spiega Pedroni, lanceremo una nuova campagna di informazione e comunicazione”. Il perno sarà l’ambiente, il benessere alimentare e la convenienza ...

Simo_Ventura : Questa foto più di ogni altra sancisce la famiglia che siamo stati nel #2018 ?? In bocca al lupo ad @lapinella e a… - FiorellaMannoia : Questo essere era stato condannato per rapina e violenza carnale già nel 2018. Mi spiegate come mai solo un anno do… - LaStampa : Nel 2018 la tassa è arrivata a un totale di 9,5 miliardi. Pesa l’inefficienza dei comuni italiani. -