L' oroscopo del 13 settembre da Bilancia a Pesci | ' classifica' | Scorpione al 1° posto

oroscopo del giorno 13 settembre : cambiamenti per Vergine - Ariete preoccupato : L'Oroscopo di venerdì 13 settembre prevede una giornata di chiarimenti per il Toro, mentre il Leone potrebbe sentirsi agitato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste essere particolarmente preoccupati per alcune questioni che riguardano la vostra famiglia. Il mese di settembre si sta mostrando parecchio complicato per voi. Alcune conferme lavorative tardano ad arrivar, vi toccherà ...

L'oroscopo del weekend 14-15 settembre : emozioni e sentimenti per Gemelli e Scorpione : Il weekend che va dal 14 al 15 settembre sarà dominato soprattutto dalle emozioni e dai sentimenti, dall'amore e dal romanticismo più sfrenato, come per i nativi Gemelli e Scorpione. Al contrario il Toro si sentirà piuttosto stanco in seguito ad una settimana pesante. Il Cancro farà attenzione al lavoro e alle proprie finanze, mentre per il Leone arriveranno delle difficoltà da superare sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 12 settembre : Ariete dinamico - Scorpione affettuoso : Gli astri nelL'oroscopo dell'amore di coppia sono in posizione spettacolare per i sentimenti e gravitano in modo tale da far accadere alcuni eventi favorevoli. Giove dal Sagittario e Luna dall'Acquario in particolare sprigionano tanta fortuna in amore e Venere in Vergine non è da meno nel garantire una grande intesa sentimentale. Un nuovo benessere, che è il risultato di una spiccata intuizione e di un grande sex appeal, benedice anche Bilancia, ...

L'oroscopo del giorno 12 settembre - 2^ sestina : l'Astrologia annuncia la Luna in Pesci : L'oroscopo del giorno 12 settembre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo giovedì, giro di ritorno dell'attuale settimana. In primo piano spicca come al solito l'Astrologia quotidiana, in questo contesto applicata ai segni relativi alla seconda tranche zodiacale. Curiosi di sapere cosa dicono le previsioni astrali sulla giornata del 12 settembre? Bene, allora mettiamo subito in evidenza i segni più fortunati di giovedì su amore e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 11 settembre : Scorpione turbolento - Leone stravagante : Una Luna molto amichevole e anticonformista anima L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 11 settembre. L'astro d'argento in casa astrologica undicesima rende l'amore piuttosto libero, nel senso che alcuni segni zodiacali tenderanno a seguire un bisogno di maggiore indipendenza che si manifesta con l'approfondimento dei propri spazi vitali. Proprio in base a questo atteggiamento bizzarro e molto eccentrico, potrebbe sembrare che il modo di ...

L'oroscopo del giorno 11 settembre : Gemelli sereno - Sagittario sensibile : Luna nella casa astrologica dell'Acquario nelL'oroscopo di mercoledì garantisce una nuova sensibilità indipendente e leggera. Una nuova voglia di mettere in risalto le proprie capacità lambisce anche Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli, che ameranno ritagliandosi uno spazio tutto per loro e investendo con intuizione nella sfera lavorativa. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali del giorno. Nuove opportunità nelL'oroscopo di ...

Previsioni del 10 settembre : l’oroscopo di domani di Paolo Fox : Oroscopo del 10 settembre 2019: le Previsioni di Paolo Fox Tratto dallo Stellare di Paolo Fox di DiPiù qui di seguito l’oroscopo di domani, 10 settembre, per i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: giornata migliore della settimana per quanto riguarda la sfera sentimentale. Bene anche la situazione lavorativa. TORO: sarà un domani piuttosto sfiancante che inciderà sulle recenti storie d’amore. Ci vorrà prudenza sul lavoro. ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 10 settembre : Leone suscettibile - Sagittario altruista : Una Luna sensibile e molto libera nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì 10 settembre rende alcuni segni zodiacali molto indipendenti. E' un satellite fuori dagli schemi, che ama vivere le emozioni in maniera unica e intensa, anche ampliando i propri orizzonti amorosi a caccia di novità. Come la figura astrale dell'Acquario che versa una brocca d'acqua sulla Terra, così le sensazioni fluiranno copiose a irrorare ciascuna relazione amorosa ...

oroscopo del weekend dal 13 al 15 settembre : Vergine - attenzione alle parole di troppo : La prima settimana del mese di settembre è giunta al suo termine, lasciando spazio alla seconda ed a nuove previsioni per l'Oroscopo. Il weekend in arrivo sembra essere abbastanza positivo per la maggior parte dei segni zodiacali, molti dei quali hanno dovuto affrontare un periodo piuttosto movimentato nelle giornate precedenti. L'Ariete ha dovuto affrontare giornate pregne di stress, mentre Bilancia si è ritrovato costretto a stringere i denti ...

oroscopo del giorno 11 settembre - ultimi sei segni : gioie d'amore per Bilancia - Pesci flop : L'Oroscopo del giorno mercoledì 11 settembre 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Ansiosi di sapere come saranno gli astri mercoledì? Ebbene, in bella mostra la terza giornata della corrente settimana, pronta senz'altro a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Diciamo subito che a poter usufruire della ...