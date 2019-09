La sorveglianza smart è un business sicuro?

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Telecamera di videodi Yale (foto: Yale) Berlino – In Norvegia Yale ha già passato l’esame, usando le sue serrature digitali per aprire la porta al postino. E ora l’azienda statunitense di serrature, entrata nella galassia della svedese Assa Abloy (7,9 miliardi di euro di fatturato nel 2018) ci riprova a Londra, dove sta sperimentando un sistema digitale che consente di aprire le porte di casa ai corrieri della catena di supermercati Waitrose & Partners. I fattorini saranno autorizzati ad accedere ai circa 300 indirizzi del programma sperimentale, consegnare la spesa a domicilio mentre il padrone di casa non c’è, arrivare persino a riporla in frigorifero mentre si autofilmano con una Go-pro. Il tutto attraverso la app di Yale, le sue serrature digitali e un sistema di controllo degli accessi. “Questo apre ai nostri clienti le porte del mondo degli ...

