Giornalisti : morto Piero Scaramucci - fondatore Radio Popolare (2) : Milano, 11 set. (AdnKronos) – Piero Scaramucci, nato a Praga nel 1937 e sposato con la giornalista Mimosa Burzio, è stato il principale ideatore del progetto politico-editoriale che ha dato origine a Radio Popolare, di cui è stato direttore nella prima fase per poi tornare a guidarla dal 1992 fino al 2002. Nel mezzo, gli anni in Rai: dal 1961 al 1992 Scaramucci ha lavorato come Radiocronista per la Radio e come inviato speciale per ...