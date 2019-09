Frogger in Toy Town è un nuovo titolo di Frogger annunciato da Apple

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Durante l'Event che si è tenuto nella giornata di ieri, la società non ha solo presentato i nuovi modelli di smartphone, ma ha anche svelato qualche ulteriore dettaglio per quanto riguardaArcade, ilservizio in abbonamento che consentirà l'accesso ad una vasta libreria di app e giochi.Tra i vari annunciha svelato ungioco di, dal nomein Toy. Sviluppato dallo studio Q-Games, ilnon solo ha subito un restyling grafico per stare al passo con i tempi, ma al suo interno ha una serie di nuove meccaniche. Ad esempio, se raccoglierete 100 oggetti da collezione otterrete una sorta di potere che vi renderà invincibili.in Toyconsisterà in una serie di diversi e bizzarri livelli che vanno dal classico attraversare la strada alla presenza di un bambino che gioca con una serie di costruzioni che probabilmente dovrà ...

Eurogamer_it : #FroggerInToyTown è il nuovo gioco in arrivo su #AppleArcade. -