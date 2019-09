Diego Armando Maradona oggi allenatore del Gimnasia

L’Equipe : il miracolo a La Plata si chiama Diego Armando Maradona : Nel bene e nel male Maradona non ha mai smesso di fare notizia, ma questa volta sulle pagine dell’Equipe c’è la sensazionale presentazione del Pibe De Oro allo stadio de La Plata. Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia e ieri sono arrivati in 28.000 allo Juan Carmelo-Zerillo per salutarlo. Ci sono voluti 15 minuti, riferisce l’Equipe, perché il fumo dei festeggiamenti si dissolvesse e Diego potesse cominciare il suo ...

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata - squadra di calcio della Serie A argentina : Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre,

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata : Si riparte con una nuova avventura calcistica. Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. A riferirlo

Adesso è ufficiale : Diego Armando Maradona è il nuovo tecnico del Gimnasia La Plata : Maradona torna in panchina: l’ex calciatore argentino è ufficialmente l’allenatore del Gimnasia La Plata La notizia era nell’aria, ma solo Adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: Diego Armando Maradona torna in panchina. L’ex calciatore argentino è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata: ad annunciarlo è stato proprio il club sul proprio sito internet. Maradona ha firmato un contratto fino al termine della ...

Nuova avventura per Diego Armando Maradona - ufficiale il ritorno in panchina : L’ex allenatore dei Dorados de Sinaloa torna in panchina per allenare il Gimnasia La Plata in Argentina Nuovo capitolo della propria carriera di allenatore per Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro infatti guiderà nella prossima stagione il Gimnasia La Plata. Il club argentino ha ufficializzato l’arrivo del Diez con un post sul proprio profilo Twitter, dandogli un caloroso benvenuto e pubblicando la foto della firma del ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli ricorda Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

Diego Armando Maradona Jr mi piacerebbe recitare nella serie Gomorra : Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta dopo Diego Matias, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco cosa ha raccontato:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. ...

Diego Armando Maradona Jr mi piacerebbe recitare nella serie Gomorra : Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta dopo Diego Matias, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco cosa ha raccontato:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. ...

Diego Armando Maradona Jr mi piacerebbe recitare nella serie Gomorra : Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta dopo Diego Matias, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco cosa ha raccontato:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. ...

Diego Armando Maradona Jr mia figlia nascerà lo stesso giorno di mio padre : Ad ottobre Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta. Il figlio del campione argentino, dopo essere diventato papà di Diego Matias grazie alla moglie Nunzia Pennino, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco ...