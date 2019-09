A Bruxelles Conte chiede ancora tempo sui conti

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Con la pochette bianca nel taschino a segnare il nuovo corso, oggi Giuseppeporta in dote ail nuovo governo M5s-Pd: missione compiuta. Il resto è una sfilza di incontri e complimenti, congratulazioni e pacche sulla spalla. Finiti nel buco nero del passato, i tempi in cuiera premier del governo gialloverde, quello che ogni giorno faceva a pugni con l’Ue o per via di Matteo Salvini oppure per colpa di Luigi Di Maio. Oggi inizia un’altra storia. Solo abbozzata nelle materie economiche: con la presidente Ursula von der Leyen c’è un primo scambio di vedute sulla nuova situazione politica in Italia, nessun risultato concreto ma del resto non ne erano previsti, dicono fonti vicine alla nuova presidente della Commissione sottolineando “il clima positivo” della conversazione. Qualcosa di concreto si muove con Francia e Germania ...

