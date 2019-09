Ue | Lupo Pd | ‘Gentiloni uomo giusto al posto giusto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Paolo Gentiloni è l’al: la sua nomina a commissario per gli Affari economici conferisce ancora più valore al ruolo dell’Italia nell’Unione europea”. Lo dice Giuseppe, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana.“Al tempo stesso ‘ aggiunge ‘ questa nomina dà nuovo vigore al percorso di rafforzamento di un’Europa che deve accorciare le distanze e favorire la coesione economica e sociale, valorizzando il ruolo delle Regioni. A Gentiloni vanno gli auguri di buon lavoro da parte mia e del gruppo PD all’Ars”.L'articolo Ue:(Pd), ‘Gentilonial’ CalcioWeb.

