Temptation Island Vip 2019 | Sossio Aruta contro Er Faina | Sei vergognoso

Temptation Island - replica streaming e tv su WittyTv e La5 : Il primo programma ad andare in onda della nuova stagione televisiva di Mediaset è stato Temptation Island Vip. A condurre il programma c'è Alessia Marcuzzi che è subentrata a Simona Ventura. Stando alle indiscrezioni la seconda edizione del reality dei sentimenti promette davvero molto bene in quanto ci sono degli intrecci davvero molto avvincenti tra i protagonisti. Le news che riguardano il programma ci rivelano che la prima puntata potrà ...

Temptation Island Vip - auguri pelosi di Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi : occhio a chi interviene : Nella serata di lunedì 9 Settembre è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip. Per l'occasione Simona Ventura , che aveva condotto la prima edizione lo scorso settembre, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con tutta lo staff del docurea

Kikò commenta Simone e Chiara di Temptation Island Vip : “Allibito” : Temptation Island Vip: Kikò Nalli boccia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito Kikò Nalli non ha mai fatto mistero di fare il tifo a Temptation Island Vip per la coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Qualche minuto fa però, nelle Instagram stories, il compagno di Ambra Lombardo ha fatto dietrofront, affermando che non si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere, come quello visto ieri sera in tv, da parte della ...