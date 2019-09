Sierra Leone | il capitano sbaglia il rigore decisivo e i tifosi lo aggrediscono

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Sul sito di Gianluca Di Marzio una storia incredibile, che racconta di rigoriti edelusi. Il protagonista è Umaru Bangura,della. Si è trovato a battere ilcontro la Liberia, valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Ma se lo è fatto parare dal giovane portiere Ashley Williams. E laè stata eliminata. Inon hanno proprio buttato giù l’amaro boccone e hanno sfogato tutta la loro rabbia contro la casa di Bangura. Hanno lanciato pietre e vari oggetti, danneggiandola in buona parte. Bangura ha parlato, poi, alla Bbc: “È stato uno dei giorni peggiori della mia vita, non posso uscire di casa. Non mi aspettavo tutta questa ostilità nei miei confronti. Ho semplicemente fatto il mio lavoro prendendomi la responsabilità di calciare ilin qualità di. Sono davvero deluso. Ma ...

