Samsung | tutte le novità presentate ad IFA 2019

Tutte le date del Samsung Galaxy Note 10 per preordini e vendite : il prezzo di partenza : Dell'uscita del Samsung Galaxy Note 10 ne sappiamo sempre di più e proprio nella mattinata di oggi 29 luglio sono state condivise su OM nuove informazioni relative proprio agli aspetti hardware del telefono. Non finisce qui visto che, pure in queste ore, sono emersi nuovi dettagli sulla data definitiva di inizio prevendita del phablet ma pure di disponibilità effettive dei negozi. Insomma, anche su questo fronte non mancano chiarimenti come ...