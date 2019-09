Programmi TV di stasera | martedì 10 settembre 2019 Al via la sesta edizione di DiMartedì

Programmi TV di stasera - lunedì 9 settembre 2019. Su Rai 1 ripartono le repliche di Montalbano : Luca Zingaretti Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari (Replica) Fiction del 2001, di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Trama: Nenè Sanfilippo, 21 anni, viene freddato da un colpo di pistola sul portone di casa. Poco dopo si presenta in commissariato Davide Griffo che, non avendo più notizie dei genitori, vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con l’aiuto dell’amica Ingrid, ...

Programmi TV di stasera - giovedì 5 settembre 2019. Costanzo e Scotti omaggiano Mike Bongiorno : Mike Bongiorno Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×25 Il bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’ultimo desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con suo padre, ma peccato che sia Ferragosto! Nel ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 settembre 2019. Su Canale 5 il terzo film di Windstorm : Windstorm 3 - Ritorno alle Origini - Hanna Binke Rai1, ore 21.10: Claudio Baglioni – Al Centro Dall’Arena di Verona, Baglioni è il protagonista assoluto della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospita, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco “al centro”. Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da 8 pedane nella parte centrale, a creare movimenti verticali di diverse misure e ...

Programmi TV di stasera - martedì 3 settembre 2019. Su Rai2 il Festival di Castrocaro : Belen Rodriguez e Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Scusate se Esisto Film del 2014, di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci. Trama: Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontrerà Francesco, con il quale darà avvio ad una ...

Programmi TV di stasera - lunedì 2 settembre 2019. Al via su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert : La Verità sul Caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Rai1, ore 21.25: Io che Amo solo Te Film del 2015, di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone. Trama: Chiara e Damiano sono due giovani di Polignano a Mare che stanno per sposarsi, ma non sanno che anche i loro genitori, Ninella, madre di Chiara, e don Mimì, padre di Damiano, stavano per farlo tanti anni prima. Il sogno d’amore dei due futuri ...