Migranti : Italia dice no a ingresso nave Alan Kurdi con 5 naufraghi a bordo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – L’Iralia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani Migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, nella tarda serata di ieri, come spiega la ong Sea Eye, ha comunicato alla nave Alan Kurdi, ha negato il permesso di entrare, transitare e fermarsi in ...

Anche l'Austria viola le regole : lascia fuggire i Migranti minori in Italia : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Il flusso che da Vienna arriva nel Belpaese. Il caso di Alì: "Sono scappato. Non mi davano i documenti". E ora è l'Italia ad accoglierlo "Prima di venire in Italia, ero in Austria". Ali si confessa seduto al tavolino di un bar. Beve Cola Cola e non sa che quello che ci sta raccontando è il sintomo evidente del cortocircuito del sistema di Dublino. Non se lo immagina, ma la sua ...

I Migranti minori Ue a carico dell'Italia : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Un flusso di migranti minori parte da Vienna e arriva nel Belpaese. Alì: "Sono scappato. Non mi davano i documenti". E ora è l'Italia ad accoglierlo. La Lega: "Qui era più facile avere il permesso di soggiorno" minori immigrazione ? Luoghi: ...

Migranti - Alan Kurdi : “No Italia a richiesta ingresso” : La Alan Kurdi non e' autorizzata ad entrare in acque Italiane. Questa, informa la ong tedesca Sea Eye, la risposta del Centro di coordinamento per il soccorso marittimo Italiano alla richiesta di aiuto inviata dalla nave che si trova da nove giorni davanti a Malta con 5 Migranti a bordo. Il divieto, si legge nella comunicazione delle autorita' Italiane mostrata dalla ong, e' in accordo al divieto d'ingresso firmato lo scorso 31 agosto ...

Migranti - Parigi apre all'Italia l'asse nella Ue : piano di Palazzo Chigi : Parigi «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» scrisse il 6 febbraio su Facebook l'allora vice premier del Conte 1 Luigi Di Maio per commentare il suo incontro, vicino a...

Migranti : Casarini - 'stracciare accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Stracciare gli accordi Italia-Libia firmati da Minniti e Gentiloni". E' quanto propone Luca Casarini di Mediterranea su Twitter che si dice anche d'accorso sull'abolizione del decreto sicurezza bis.

Migranti - Roger Waters : "L'Italia ha paura dell'Altro - ma bisogna andare oltre" - : Durante la conferenza di presentazione alla 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, l'anima dei Pink Floyd si scaglia contro l'Italia, sul tema dei Migranti: "Abbiamo il dovere di accoglierli" Agenzia Vista ?

Migranti - Alan Kurdi non può entrare in Italia : “Viminale mantiene linea dura di Salvini” : La nave Alan Kurdi non può entrare in Italia: neanche il cambio di guardia al Viminale, con l'addio di Matteo Salvini, ha portato un'inversione di rotta, secondo quanto riporta la stessa Ong Sea Eye. Dal ministero dell'Interno, infatti, non è cambiata la posizione e viene mantenuta la linea dura: "Il nuovo governo vuole dimostrare che non serve Salvini per contrastare chi svolge soccorso in mare”.Continua a leggere

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Migranti - dopo Lifeline e Mediterranea è invasione : 10 navi Ong nel Mediterraneo pronte a sbarcare in Italia : Non ci sono solo la Eleonore e la Mare Jonio. La nave della Ong Lifeline è sbarcata questa mattina a Pozzallo con 100 Migranti dopo aver forzato il divieto imposto dalle autorità Italiane. Poche ore dopo, a Lampedusa sono sbarcati a Lampedusa i 31 a bordo della imbarcazione della Mediterranea Saving

Mare Jonio - i 31 Migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari” : I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Medietarranea Saving Humans sbarcheranno sulle coste Italiane dopo 5 giorni in Mare aperto a causa delle precarie condizioni sanitarie in cui si trovavano, tra casi di scabbia, sciopero della fame e panico per la tempesta in corso sulla Sicilia.Continua a leggere

Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso in Italia : ordinato il sequestro : Ha 104 persone a bordo: la guardia di finanza la affianca per notificare il sequestro. La Ong chiede il sostegno della popolazione: "Bello se ci venissero a salutare a Pozzallo persone e avvocati". Salvini: rispettare legge e confini. Nel porto siciliano in arrivo anche la nave...