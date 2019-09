Maltempo | Palermo | netturbino muore colpito da un fulmine

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) - La Polizia Municipale di Palermo informa che "a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale". "Inoltre s

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) – La Polizia Municipale di Palermo informa che “a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale”. “Inoltre sono parzialmente transitabili: Sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; Viale Regione ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano

Maltempo Sicilia : temporale paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo Siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati. L'articolo Maltempo Sicilia: temporale paralizza Palermo, strade allagate e auto bloccate sembra ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati.L'articolo Maltempo: acquazzone paralizza Palermo, strade ...

Maltempo : allerta meteo a Palermo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un bollettino di allerta meteo a Palermo valido fino alle 24 di oggi "per rischio idrogeologico di livello "Giallo". Ieri un acquazzone su Palermo ha creato numerosi disagi alla circolazione.

Maltempo : allerta meteo a Palermo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un bollettino di allerta meteo a Palermo valido fino alle 24 di oggi “per rischio idrogeologico di livello “Giallo”. Ieri un acquazzone su Palermo ha creato numerosi disagi alla circolazione.L'articolo Maltempo: allerta meteo a Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi ...

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune str

Maltempo Sicilia - violento acquazzone su Palermo : strade allagate e traffico in tilt : Maltempo in Sicilia, sopratutto a Palermo dove si è verificato un violento acquazzone con strade allagate e traffico in tilt. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale ...

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi ...

Maltempo Sicilia : chiuso un tratto della statale 113 a Palermo - sottopassaggio allagato : La statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, nel sottopassaggio all’A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore. La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Lo si legge in ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata