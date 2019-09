Dispositivi mobili e servizi - ecco la potenza di fuoco di Apple : In un'ora e mezza l'azienda di Cupertino ha presentato due servizi che promettono di scuotere il mercato dello streaming e dei videogiochi, più le versioni aggiornate dei suoi Dispositivi mobili. Che fanno sempre più cose. Con un occhio al mercato, fa l'unica innovazione...

Apple - ecco il nuovo iPad con display retina a 329 dollari a partire da fine mese : Allo Steve Jobs Theater di Cupertino, Apple ha presentato un nuovo iPad con display retina da 10,2 pollici, che sarà disponibile dalla fine del mese a un prezzo di 329 dollari, 299 dollari per le scuole.

Apple - ecco il nuovo Watch 5 - con 18 ore di autonomia : Arriva l'Apple Watch Series 5. Una delle principali novità è l'Always-on Display: l'ora sarà sempre visibile, a prescindere dall'angolazione del dispositivo. Apple Watch Series 5 avrà inoltre 18 ore di autonomia e una bussola. In arrivo anche le versioni sportiva Nike e...

Apple presenta gli iPhone 11 e altro : ecco tutte le attese e l’uscita in Italia : È il giorno dei nuovi iPhone. L'attesa è finita, e a Cupertino è tutto pronto per svelare la nuova gamma di smartphone

Evento Apple 10 settembre : ecco gli iPhone che saranno presentati : (Foto: @VenyaGeskin1 Twitter) È arrivato il gran giorno dell’Evento Apple del 10 settembre che toglierà i veli da un gran numero di nuovi dispositivi a partire dai tre nuovi componenti della famiglia iPhone 11, molto probabilmente anche da un nuovo iPad, di sicuro da tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi di casa e da qualche chicca ora misteriosa che andremo a scoprire da questa sera ore 19:00 italiane in poi dallo Steve Jobs ...

Apple è pronta a presentare i suoi nuovi iPhone. Ecco come saranno : L'appuntamento è tra i più attesi, soprattutto tra gli 'aficionados' della Mela più famosa del mondo. Certo, anche agli occhi dei non esperti i nuovi prodotti di casa Cupertino destano curiosità perché, diciamolo, ogni anno una novità comunque ce n'è e il telefonino è diventato ormai un oggetto fondamentale nella vita di tutti i giorni. Nomi e modelli Domani, martedì10 settembre, verrà levato il sipario sugli ultimi modelli di iPhone, che ...

Apple : arriva il nuovo iPhone - ecco come sarà : Il 10 settembre attesa la presentazione dello smartphone n.11. Nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park andrà in scena il keynote dedicato alle novità di fine anno: dal Watch all’iPad, dal MacBook all’iOS 13

Apple annulla Bastards di Richard Gere - ecco altre 5 serie tv cancellate prima del debutto : Strano da dirsi ma ancora prima del suo debutto ufficiale, la piattaforma di streaming AppleTv+ ha già cancellato la sua prima serie tv e prima che ne fosse trasmesso anche un episodio. L’eliminazione eclatante riguarda fra l’altro uno dei grandi nomi coinvolti nel progetto televisivo di Cupertino: l’attore Richard Gere, infatti, doveva essere coinvolto in Bastards, otto episodi su due amici che hanno combattuto fianco a fianco ...

Apple cancella la serie con Richard Gere ancor prima di realizzarla. Ecco perchè : Tra i volti di Apple Tv+ non ci sarà Richard Gere. Lo scorso dicembre, come vi avevamo prontamente riportato, Apple aveva annunciato l'avvio dello sviluppo di Bastards una serie adattamento del format israeliano Nevelot, che in israeliano vuole proprio dire "bastardi". La serie originale è creata da Dror Sabo, Daphna Levin e Lee Yardeni, prodotto addirittura nel 2010 per la tv cable HOT ed è tratta dal romanzo omonimo di Yorma Kaniu. In ...

Apple - ATTESA PER I NUOVI IPHONE/ Ecco quanto valore perderanno i modelli precedenti : APPLE, i NUOVI IPHONE il 10 settembre: Ecco quanto potrebbero perdere di valore i vecchi modelli dopo le prime 24 ore dal lancio, le stime.

Apple presenterà iPhone 11 il prossimo 10 settembre - ecco cosa aspettarsi : I nuovi iPhone 2019 saranno presentati il prossimo 10 settembre nel corso del consueto evento autunnale targato Apple all'interno dello Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. A ufficializzare la data del keynote è stata Apple stessa inviando ai media e ai propri dipendenti l'invito ufficiale ad assistere al lancio. Nell'immagine usata per l'evento, Apple ha scelto di inserire il proprio logo scomposto in 5 colori ...