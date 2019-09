Alimentare | per Kyriakides la missione è ridurre i pesticidi

Brescia : De Corato - 'sistema accoglienza utilizzato per Alimentare prostituzione' : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Il sistema di accoglienza del nostro Paese deve essere assolutamente rivisto. Le pratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato hanno tempi eccessivamente lunghi e l'espulsione dei clandestini è quasi inesistente. Questo facilita e agevola inevitabilmente la

“I cinesi dopo il gatto pensano alla clonazione dei cani per scopo Alimentare” : la denuncia dell’AIDAA : La notizia della clonazione da parte di un’azienda cinese di un gatto per fini commerciali (ma cosa vuol dire fini commerciali nel concreto?) è passata un po sottotono, come se si trattasse di una semplice curiosità, ma cosi non è. Infatti senza tralasciare di capire quale è lo scopo commerciale per cui questi signori si sono messi a clonare i gatti si parla ora di studi per la clonazione dei cani per uso alimentare: Viste le usanze ...

Per Steam - Epic Games è stata "sleale" con Metro Exodus : "non volevamo Alimentare l'odio dei giocatori" dichiara un dipendente di Valve : Lo sviluppatore e designer di Steam, Nathaniel Blue, ha affermato che non era intenzione di Valve fomentare l'odio dei giocatori in seguito alla decisione di rendere Metro Exodus un'esclusiva di Epic Games Store.Appena pochi giorni prima dell'uscita del gioco, Valve aveva scritto una nota che definita "ingiusto e sleale" il passaggio di Metro Exodus su Epic Games Store, sottolineando come Steam fosse stato avvertito solo recentemente di questa ...

Spreco Alimentare - le famiglie buttano ogni anno 12 miliardi di euro. Per 6 italiani su 10 la soluzione parte dalle scuole : ogni italiano spreca in media 700,7 grammi di cibo, per un un valore procapite di 3,76 euro settimanali e di 196 euro annuali. E in tutto lo Spreco di cibo a livello domestico in Italia vale quasi 12 miliardi di euro. Ma nel nostro Paese, secondo quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swg, aumenta la percezione dello Spreco e la convinzione che la lotta per contrastarlo debba partire dall’educazione ...

Spreco Alimentare - per 6 italiani su 10 la soluzione parte dalle scuole. Ma le famiglie buttano ogni anno 12 miliardi di euro : ogni italiano spreca in media 700,7 grammi di cibo, per un un valore procapite di 3,76 euro settimanali e di 196 euro annuali. E in tutto lo Spreco di cibo a livello domestico in Italia vale quasi 12 miliardi di euro. Ma nel nostro Paese, secondo quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swg, aumenta la percezione dello Spreco e la convinzione che la lotta per contrastarlo debba partire dall’educazione ...

Spreco Alimentare : doggy bag per 4 italiani su 10 : Quasi quattro italiani su dieci (37%) quando escono dal ristorante si portano sempre, spesso o talvolta a casa gli avanzi con la cosiddetta “doggy bag”, mentre una percentuale del 18% lo fa solo raramente. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sui comportamenti alimentari degli italiani nell’estate 2019 in occasione della diffusione dei test scientifici dei ‘Diari di famiglia’ del progetto ‘Reduce’ – Ministero ...

La FAO sottolinea il grande potenziale dei miglioramenti genetici in acquacoltura per incrementare la sicurezza Alimentare : Secondo il nuovo rapporto presentato oggi dalla FAO, l’applicazione più ampia, mirata e a lungo termine del miglioramento genetico in acquacoltura, con particolare attenzione all’allevamento selettivo, contribuirà a incrementare la produzione alimentare per far fronte al previsto aumento della domanda di pesce e prodotti ittici utilizzando quantità relativamente limitate di mangimi, terra, acqua e altri input. Lo Stato delle Risorse ...

Non sono vacanze senza food selfie - italiani pazzi per l'autoscatto Alimentare : Il ricordo più gettonato delle vacanze è il 'food selfie' con poco meno di un italiano su quattro (23%) che posta sempre o spesso agli amici e conoscenti o sui social fotografie dei prodotti tipici scoperti, dei piatti consumati fuori casa o preparati in cucina durante le vacanze estive. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del primo controesodo dell'estate degli italiani che portano con se il ...

Rapporto IPCC - FAO : “Migliore gestione della terra per affrontare il cambiamento climatico - tutelare la sicurezza Alimentare e conservare la biodiversità” : La FAO accoglie con favore il Rapporto speciale dell’IPCC pubblicato oggi, che fornisce un resoconto crudo ed esauriente dei danni arrecati al nostro pianeta, evidenziando come pratiche agricole non sostenibili possano trasformare la terra da alleata in nemica quando si parla di cambiamento climatico e proponendo soluzioni praticabili per ridurre o invertire la marcia di questi trend negativi. Il Rapporto analizza questioni che sono di ...

In Africa si ruba pesce per Alimentare altro pesce : Greenpeace denuncia da anni come le risorse ittiche al largo delle coste dell’Africa Occidentale siano sovrasfruttate da una pesca eccessiva, che vede troppo spesso licenze concesse a mega pescherecci industriali di flotte lontane invece che alle flotte artigianali locali. Ora un nuovo trend rischia di peggiorare ancora di più la situazione, mettendo a rischio la fonte di cibo e lavoro di migliaia di Africani dal Senegal al Gambia: il ...

Temptation - Alessandro su Jessica : 'Per Alimentare l'interesse ci si vive - non è successo' : Il feeling che è nato tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino nel villaggio di Temptation Island, sembra essersi spento assieme alle telecamere. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne sul rapporto che ha deciso di iniziare con la ragazza dopo l'addio al fidanzato Andrea Filomena, il tentatore ha fatto sapere che è successo poco o nulla dopo la fine del programma. Nonostante la protagonista del reality non abbia avuto nessun particolare ...

Giuseppe Conte affondato da Luigi Bisignani : "Fondi russi - fa il pm di provincia per Alimentare l'ego" : Caro direttore, sul "russiagate" c' è un aspetto molto più grave rispetto ai quattro amici al bar dell' hotel Metropol che farneticano di petrolio. Ed è realistico pensare che si tratti di chiacchiere in libertà blaterate all' ombra del Cremlino. Uno dei partecipanti, il giovane businessman K. Malof

Centinaio : “Ricerca per fronteggiare sfide sistema agroAlimentare” : Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Investire in ricerca e innovazione per fronteggiare le sfide del sistema agroalimentare ci permette di avere una visione lucida sul futuro, di farci trovare pronti per dare risposte alla crescente domanda alimentare e, allo stesso tempo, sostenere la creazione di una modalità di produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto oggi Gian Marco Centinaio, ministro ...

Alimentare - Coldiretti : volano le esportazioni - traino per il Made in Italy : “volano le esportazioni dell’Alimentare nazionale che fanno registrare il record storico con un balzo del 9,4% che, per dimensione del settore, traina l’intero Made in Italy“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio estero dell’Istat a maggio rispetto allo scorso anno. “Si tratta in realtà – sottolinea la Coldiretti – del consolidamento del successo dell’Alimentare nazionale nel mondo ...