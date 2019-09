11 Settembre 2001 | i pompieri soccorritori più a rischio di infarto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Sono passati 18 anni dall’attentato terroristico dell’11, ma le sue conseguenze pesano ancora sulla salute di chi quel giorno era a Ground Zero. Se uno studio aveva già dimostrato che iintervenuti sul posto sono più esposti aldi cancro, una nuova ricerca parla di accresciuti rischi cardiovascolari: in particolare, i vigili del fuoco che hanno prestato soccorso alle vittime e ai feriti delle Torri Gemelle il giorno dell’attentato, e che hanno lavorato in quell’area nei mesi successivi inalando elevate quantità di polveri e tossine, hanno fino al 44% in più dicardiovascolare. Lo studio, pubblicato sul ‘Jama Network Open’, si basa sui dati sanitari di ben 9.796di New York presenti nell’area del World Trade Center il giorno dell’attentato e nelle due settimane successive. I dati, raccolti ...

