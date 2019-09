Tumore al polmone | l’immunoterapia è efficace contro quello aggressivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nuovo passo avanti dell’immunoterapia, che punta a riattivare il sistema immunitario per combattere il cancro,ilal: la molecola immunoterapica durvalumab ha dimostrato infatti di migliorare in modo significativo la sopravvivenza globale nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC), ovvero la forma piu’ aggressiva, non precedentemente trattati. Lo evidenzia lo studio di Fase III CASPIAN, in corso in piu’ di 200 Centri in 22 Paesi, presentato alla Conferenza mondiale suldeldell’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) a Barcellona. Durvalumab, in combinazione con quattro cicli di chemioterapia, spiegano i ricercatori, “ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale rispetto allo standard di cura, costituito dalla ...

