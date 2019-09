Path of Exile | disponibile l' espansione Blight

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Grinding Gear Games lo aveva promesso, lo studio responsabile dell'action RPGofaveva annunciato qualche mese fa una nuovaper il suo gioco in arrivo a settembre.Ebbene, le promesse sono state mantenute e finalmente possiamo mettere le mani sulla nuovaintitolata. Con la disponibilità dei nuovi contenuti, arriva anche un trailer dedicato visibile più in basso.Con, i giocatori possono aspettarsi l'arrivo del nuovo NPC Sister Cassia, che metterà in guardia i giocatori contro radici che si stanno diffondendo a Wraeclast in grado di controllare le menti. Il personaggio potrà rendere inoffensive queste pericolose radici con l'aiuto di un oggetto speciale, ma starà a noi proteggerla dagli attacchi del nemico.Leggi altro...

