“Ma come ca*** è possibile!” UnoMattina | la gaffe è epocale | cala il gelo in studio

(Di lunedì 9 settembre 2019) Non era l’esordio che sognavano per la loro prima aValentina Bisti e Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata unaimpossibile da non notare. Una vera e propria imprecazione in diretta tv di quelle destinate a fare il giro delle rete. La giornalista del programma – Carlotta Ricci – è sbottata per alcuni problemi dovuti al collegamento. “Maca… è possibile?”, si è lasciata scappare l’inviata, che ha lasciato di sasso la conduttrice in. Con professionalità la Bisti è andata avanti con la trasmissione, lasciando però trasparire con lo sguardo un certo disagio. Il video, ripreso dal puntualissimo Marco Salaris, ha fatto il giro di Twitter. Insomma, una prima non proprio da ricordare. E non è finita qui. Tempi lunghi in ...

