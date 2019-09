Lenti zoom per smartphone | le migliori da comprare

Lenti a contatto - nel futuro avranno lo zoom incorporato? : Basta sbattere due volte le palpebre e le Lenti a contatto del futuro saranno in grado di ingrandire o rimpicciolire le immagini che stiamo vedendo. Quello che ora sembra fantascienza, presto potrebbe diventare realtà visto che i ricercatori dell'università di San Diego, in California, sono riusciti a creare delle Lenti robotiche in grado di essere controllate da piccoli movimenti oculari. Sfruttando i segnali elettro-oculografici, generati ...

