Il Tar dà ragione all' immigrato violento che picchiò la moglie

MatTarella : «Rivedere il Patto di Stabilità Fisco più equo - tassare le multinazionali» Parigi : «Ha ragione - cambiare in fretta» : Messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambrosetti a Cernobbio: «Rivedere il sistema di tassazione delle multinazionali per garantire un sistema più equo». E sull’Europa: più investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca

Rousseau - la vera ragione del riTardo? Soldi - altro che la "democrazia diretta" del M5s : È il denaro, bellezza. Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau si è fatto attendere più del previsto. Molto più del previsto. Il M5s avrebbe dovuto rivelarlo poco dopo le 18, pochi minuti dopo la chiusura delle urne virtuali. E invece l'attesa si è protratta quasi fino alle 19. Poi la certi

Migranti : medico Lampedusa - 'Su Open Arms no emergenza saniTaria - avevamo ragione noi' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Sono felice che non ci sia emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Open Arms, come emergerebbe dalla relazione dell'ispezione sanitaria, in fondo non avevamo tutti i torti, anche se siamo stati attaccati da più parti...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Ca

Migranti : medico Lampedusa - ‘Su Open Arms no emergenza saniTaria - avevamo ragione noi’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono felice che non ci sia emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Open Arms, come emergerebbe dalla relazione dell’ispezione sanitaria, in fondo non avevamo tutti i torti, anche se siamo stati attaccati da più parti…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa, tornato ieri sera dalle vacanze per prendere servizio al Poliambulatorio. Nei ...

Sicurezza : MatTarella - ‘irragionevole norma su oltraggio pubblico ufficiale’ (2) : (AdnKronos) – “Non posso omettere di rilevare -afferma Mattarella a proposito delle disposizione sul pubblico ufficiale- che questa norma ‘assente nel decreto legge predisposto dal governo- non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e ...

Sicurezza bis - MatTarella chiede modifiche : «Sanzioni irragionevoli e resta obbligo di soccorso in mare» : I dubbi del Colle riguardano le nuove norme in materia di ordine pubblico e dei salvataggi in mare. La missiva del Quirinale rimette «alla valutazione del Parlamento e del Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione»

MatTarella chiede modifiche al decreto Sicurezza bis : «Sanzioni irragionevoli E resta l’obbligo del soccorso in mare» : Il contestato provvedimento diventa legge dello Stato ma il Quirinale invia una lettera ai presidenti delle Camere e al premier

Sicurezza : MatTarella - ‘sanzioni irragionevoli per violazioni acque territoriali’ (2) : (AdnKronos) – Una sanzione, ricorda il Presidente della Repubblica, che in virtù di una recente sentenza della Corte costituzionale, è paragonabile ad una di carattere penale e che potrebbe essere applicata semplicemente anche ad una barca a vela entrata in acque territoriali senza autorizzazione e con un solo naufrago. “Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali -per ...

Sicurezza : MatTarella - ‘irragionevole norma su oltraggio pubblico ufficiale’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Non applicare la causa di non punibilità per la ‘particolare tenuità del fatto’ alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, ‘quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni’, come previsto nel decreto legge Sicurezza bis, “solleva dubbi sulla sua conformità ...

Sicurezza : MatTarella - ‘sanzioni irragionevoli per violazioni acque territoriali’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Le sanzioni amministrative di un milione di euro e della confisca dell’imbarcazione, previste dal decreto legge Sicurezza bis, non appaiono ragionevoli, in quanto “non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate” e quindi viene affidato ...

Ricorso Lazio Nuoto - Tar dà ragione al Comune : Roma – Il Ricorso al Tar portato avanti dalla Lazio Nuoto, in reLazione alla messa a bando pubblico per l’affidamento dell’impianto tra via della Villa di Lucina e via Giustiniano Imperatore e’ stato dichiarato “improcedibile” cosi’ come “inammissibile quello proposto con motivi aggiuntivi” contro la gara rieditata. La concessione dell’impianto era scaduta, spiega il Campidoglio, ma nel ...