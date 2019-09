Il Commissario Montalbano | Rai 1 La gita a Tindari | uno share da 29 65%

Trame Il Commissario Montalbano - La gita a Tindari : è la replica della 3a stagione : Prende il via oggi 9 settembre su Rai 1 il nuovo ciclo di repliche de 'Il Commissario Montalbano', la fortunata serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Gli episodi che verranno riproposti a partire da questa sera avranno soprattutto l'obiettivo di rendere omaggio allo scrittore recentemente scomparso, oltre che al regista Alberto Sironi, anche lui deceduto durante l'ultima estate. La puntata che i telespettatori potranno seguire sarà ...

Il Commissario Montalbano - arrivano le repliche autunnali : A Raiuno non è bastata la Primavera di Montalbano: il Commissario dei record, quest'anno, dominerà la prima rete Rai anche in autunno. Così, dopo i due film in prima tv trasmessi a febbraio e le repliche ormai tradizionali trasmesse in primavera, da questa sera, 9 settembre 2019, sarà la volta di un nuovo ciclo di repliche.Una scelta insolita, dal momento che Montalbano viene riproposto solitamente a fine stagione televisiva: un precedente si ...

Il Commissario Montalbano La gita a Tindari streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La gita a Tindari va in onda stasera in tv lunedì 9 settembre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2001 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La gita a Tindari: trama Il Commissario Montalbano La gita a ...

Il Commissario Montalbano streaming : dove vedere in tv e replica : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con i nuovi episodi e le repliche di quelli passati. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming di ogni puntata o come rivedere la replica degli episodi. TUTTO SU #Montalbano Il Commissario Montalbano: dove vedere la serie in tv e replica La serie di film Il Commissario Montalbano andrà in onda in prima serata su Rai 1 la a partire salle ore 21:10 circa. Sarà possibile seguire la ...

Il Commissario Montalbano con ‘La gita a Tindari’ sfida la prima di Temptation Island Vip : Nuovo appuntamento con la fiction Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1 lunedì 9 settembre alle 21.25, con l’episodio in replica dal titolo La gita a Tindari (andato in onda per la prima volta il 9 maggio 2001) che vede Montalbano indagare su 2 casi forse collegati: la morte del giovane Nenè Sanfilippo e la scomparsa dei coniugi Griffo suoi vicini di casa. Il quinto episodio della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri si ...

Il Commissario Montalbano torna in onda dal 9 settembre su Rai1 in omaggio a Camilleri : La stagione televisiva di Rai1 per la prima volta verrà inaugurata da una serie in replica. Si tratta di una fiction che dopo 20 anni e 13 stagioni continua a macinare ascolti, anche se gli episodi trasmessi non sono degli inediti: Il commissario Montalbano. In attesa dei nuovi film tv in programma nel 2020, Rai Uno riproporrà un ciclo di episodi in replica della serie italiana tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il celebre scrittore ...

È morto il regista Alberto Sironi. Se ne va con Camilleri l’ultimo padre del Commissario Montalbano” : Dagli anni '90 ha diretto le puntate de "Il Commissario Montalbano" Dalla penna di Andrea Camilleri al teleschermo. Il passaggio più importante di Montalbano avvenne negli anni ’90. C’era ...

Alberto Sironi - morto il regista del Commissario Montalbano : scelse Zingaretti per la parte : È morto Alberto Sironi, regista del Commissario Montalbano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo di protagonista. Sironi aveva 79 anni. Un nuovo grave lutto per la serie televisiva di successo dopo la morte di Andrea Camilleri del 17 luglio scorso, grande amico del regista. La notizia della morte di Sironi è confermata all’Ansa da Carlo degli Esposti che con la sua Palomar produce da sempre la serie Montalbano. Il regista aveva ...

