Il cantante mostra la fede e fa impazzire tutti | “Per me l’amore è la prima cosa”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Ho consumato applausi veri, medi e falsi. Consigli sbagliati che consumarono anni. E imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me e per meè la. Questa è la didascalia che Tiziano Ferro lascia sotto allo scatto social che immortala in primo piano la sua mano con laal dito. Una foto che ha colpito molto i suoi tanti fan di Instagram: quei versi sembrano proprio far riferimento proprio a Victor Allen, l’uomo che ilha sposato qualche mese fa. Non solo. Anche se Tiziano non dà alcun indizio, tra i fan che hanno commentato il post, tanti hanno immaginato che quella didascalia contenga versi che hanno a che fare con un suo ipotetico nuovo singolo. C’è persino chi azzarda quale possa essere la canzone di cui fanno parte. (Continua dopo la foto) Il nuovo album di Ferro è tra i più attesi dell’anno. Si intitola ...

GiusyMazza10 : RT @AvvMennillo: Lily-Rose Depp, figlia dell'attore statunitense Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, alla Most… - egitto86 : RT @Corriere: Achille Lauro sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia alla premiere di 'Happy Birthday'. Il cantante ha indossato u… - Nickcerioni : RT @Corriere: Achille Lauro sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia alla premiere di 'Happy Birthday'. Il cantante ha indossato u… -