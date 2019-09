Graziano Delrio | Su alcune concessioni autostradali possibile revoca

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sulle“siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico., in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla”. Lo ha detto a Sky TG24 il capogruppo del Pd alla Camerachiarisce così le parole del premier Giuseppe Conte, che intervenendo alla Camera per la richiesta di fiducia al nuovo governo ha detto: “Renderemo più efficiente e razionale il sistema delleoperando una progressiva e inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al tema diavviato a seguito del crollo del ponte ...

