Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dale Nomas su Elparla spiega l’entusiasmo dei tifosi del Gimnasia per l’arrivo dicon il mito deinel mondo del. Non importa che Diego non abbia mai vinto nulla come allenatore, che sia grasso, claudicante perché appena operato al ginocchio. Non importa neanche se abbia delle reali possibilità di evitare la retrocessione della squadra. La realtà non importa, perché lui è. E può fare i. Sulla speranza e suimolto occasionali viene costruito ildel, e quello di qualsiasi religione Il miracolo, l’attesa di qualcosa di quasi soprannaturale e sicuramente imprevisto è quello che attira la mente umana fin dai racconti della mitologia e oggi anche nel mondo del. Ciò che entra nella storia e nel ricordo comune non è una serie di vittorie o la consuetudine a vincere di alcune squadre, ma ...

napolista : El País: #Maradona incarna la retorica dei miracoli su cui è basato il business del #calcio A La Plata non interess… -