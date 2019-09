Commissione Ue | von der Leyen ufficializza le nomine | 13 donne e 14 uomini Fonti

Commissione Ue : 14 uomini e 13 donne. Tutti gli equilibrismi di von der Leyen : L’unica certezza in questo momento è la presenza al vertice della Commissione europea di due primi vice presidenti, Margrethe Vestager e Frans Timmermans che si occuperanno di digitale e di clima. I popolari sono 9, i socialisti 10, i liberali 6. La nuova Commissione avrà anche un esponente ecologista

Ue - martedì la nuova Commissione : 3 sfide che ha davanti la von der Leyen : Rispetto al debutto di Juncker, Ursula prende il timone in un contesto comunitaria che vede superata la crisi debitoria ma aggravata quella politica. Le previsioni del centro-studi Bruegel Maria Demertzis

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

La Commissione europea ha stabilito che le auto elettriche devono fare più rumore : Strade più pulite e silenziose, a patto che le macchine non diventino invisibili. Questa è la decisione della Commissione europea, che ha approvato il regolamento con il quale si impone ai produttori di auto elettriche di dotare i veicoli di un suono riconoscibile e artificiale, in modo che queste non passino inosservate a pedoni e biciclette. Da luglio, tutte le automobili elettriche di nuova produzione dovranno essere dotate del Sistema ...

